«Зачем стране знать о беде в семье?»: Садальский раскритиковал шоу Кудрявцевой о родственниках Гурченко

Артист жестко раскритиковал программу «Звезды сошлись».
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети 

Станислав Садальский частенько критикует современное телевидение. В новом посте в соцсети актер разнес программу «Звезды сошлись», ведущими которой являются Лера Кудрявцева и Иосиф Пригожин.

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Артиста возмутил недавний выпуск передачи, в котором знаменитости обсудили историю наследниц Людмилы Гурченко.

«Кто уполномочил НТВ топтать память о Люсе Гурченко? Зачем стране знать о беде в семье? Экс-знаменитости (сбитые летчики) обсуждали двух грязнуль: внучку и правнучку Люси, покусанных клопами», — написал Садальский.

Актер заявил, что гости шоу не пытаются помочь участникам, а просто сплетничают.

«Хотите помочь — помогите по-тихому, по-доброму», — ужаснулся Станислав.

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