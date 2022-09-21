«Зачем стране знать о беде в семье?»: Садальский раскритиковал шоу Кудрявцевой о родственниках Гурченко

Станислав Садальский частенько критикует современное телевидение. В новом посте в соцсети актер разнес программу «Звезды сошлись», ведущими которой являются Лера Кудрявцева и Иосиф Пригожин.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Артиста возмутил недавний выпуск передачи, в котором знаменитости обсудили историю наследниц Людмилы Гурченко.
«Кто уполномочил НТВ топтать память о Люсе Гурченко? Зачем стране знать о беде в семье? Экс-знаменитости (сбитые летчики) обсуждали двух грязнуль: внучку и правнучку Люси, покусанных клопами», — написал Садальский.
Актер заявил, что гости шоу не пытаются помочь участникам, а просто сплетничают.
«Хотите помочь — помогите по-тихому, по-доброму», — ужаснулся Станислав.