«Зачем стране знать о беде в семье?»: Садальский раскритиковал шоу Кудрявцевой о родственниках Гурченко

Станислав Садальский частенько критикует современное телевидение. В новом посте в соцсети актер разнес программу «Звезды сошлись», ведущими которой являются Лера Кудрявцева и Иосиф Пригожин.

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Артиста возмутил недавний выпуск передачи, в котором знаменитости обсудили историю наследниц Людмилы Гурченко.