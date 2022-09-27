«Зачем содержать таких уродов?»: злой после Ижевска Кучера поддержал идею возрождения смертной казни

Трагедия в Ижевске с расстрелом 17 человек ненормальным убийцей-шизофреником, который покончил в итоге с собой, подтолкнула парламентариев к мысли, что пора возрождать в России смертную казнь.

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Первый зампред комитета Госдумы Константин Затулин поднял вопрос о возвращении крайней меры. Актер Оскар Кучера поддержал инициативу депутата.

«Тема непростая, очень сложная. Если честно, еще не размышлял на эту тему, но первая реакция, эмоциональная — это желание поддержать тех депутатов, которые вышли с такой инициативой.

Смертную казнь напрасно упразднили. Зачем государству содержать подобных уродов? Ну этот собой покончил, а другой будет сидеть на общественных харчах…» — сказал в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Оскар Кучера.