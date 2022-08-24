«Зачем снимать тех, кто играет ментов и проституток»: Лоза не смог досмотреть первую серию «Годунова»

Как отметил музыкант, ему сложно ментально переключить мозги.
Юрий Лоза

Юрий Лоза. Фото: Global Look Press

Музыкант Юрий Лоза в «Телеграме» признался, что не смог досмотреть даже первую серию сериала «Годунов» на канале «Россия 1».

Как заметил певец, театральные вузы выпускают сотни актеров каждый год. Уже тысячи приобрели эту профессию ранее. Лоза не понимает, почему бы в роли бояр и боярынь не использовать «свежие лица», которые подходят по типажу и возрасту.

«Зачем снимать тех, кто в параллельно идущих сериалах играет ментов или проституток? Практически невозможно моментально переключить мозги, если это одно и то же лицо», — заявил Лоза.

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Напомним, что в сериале «Годунов» рассказывается о семье Годуновых, который охватывает период со времени правления Ивана Грозного до восшествия на престол Михаила Романова.

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