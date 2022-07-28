«Зачем смотреть то, что противно душе»: Фотий посоветовал уходить со спектаклей Богомолова

По словам иеромонаха, современный театр, безусловно, не без греха.
Константин Богомолов

Константин Богомолов. Фото: Global Look Press

Иеромонах Фотий в шоу «Откройте, Давид» негативно высказался о постановках режиссера Константина Богомолова.

«Сейчас такая тенденция — чем пошлее, тем популярнее. Рафинированную сценку никто смотреть не будет. Без перчинки, без клубнички. Неинтересно и скучно. Зритель готов к сальным шуточкам».

Как отметил Фотий, такой контент даже чистых людей развращает. «Надо просто встать и уйти. А зачем смотреть то, что противно твоей душе. Современный театр не без греха, конечно», — заявил иеромонах Фотий.

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Напомним, что иеромонах Фотий — священнослужитель русской православной церкви, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора, победитель телевизионного шоу «Голос».

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