«Зачем смотреть то, что противно душе»: Фотий посоветовал уходить со спектаклей Богомолова

Как отметил Фотий, такой контент даже чистых людей развращает. «Надо просто встать и уйти. А зачем смотреть то, что противно твоей душе. Современный театр не без греха, конечно», — заявил иеромонах Фотий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что иеромонах Фотий — священнослужитель русской православной церкви, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора, победитель телевизионного шоу «Голос».