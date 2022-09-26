Зачем сидеть в Грязи? Пугачева повеселилась с Николаевым и Крутым, отправив Галкина* на заработки

Алла Пугачева при шоумене Максиме Галкине* вела себя скромнее. Большую часть времени Примадонна проводила в замке в деревне Грязь, занимаясь детьми. Однако вернувшись из Юрмалы певица стала кутить, как в былые времена. Тем более что и муж Примадонны пока в отъезде. Он дает гастроли за границей. А певица то и дело встречается с друзьями, оставив детей на нянечку.
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Так, Алла Пугачева успела повидаться с модельером Игорем Гуляевым, четой Юдашкиных, и провести уикенд в компании двух именитых композиторов Игоря Николаева, который также приходится певице кумом, и Игоря Крутого. Примадонна веселилась от души и, похоже, не вспоминала о муже. Тоскующей женой Аллу Борисовну назвать едва ли удастся.
Алла Пугачева по мужу совсем не грустит. Фото: соцсети
Алла Пугачева в глуши скучать не стала. Фото: соцсети
О том, когда шоумен Максим Галкин* вернется на родину, пока ничего не слышно. Он дает концерты, переезжая с места на место. Похоже, Алла Пугачева нашла, чем себя развлечь. Благо у певицы много друзей — старая гвардия всегда ей рада.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.