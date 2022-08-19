«Зачем сдаешь?»: Шахназарова поставили в тупик размышления Хаматовой

Чулпан Хаматову и Евгения Миронова связывает давняя дружба. До известных всем событий коллеги выходили на одну сцену в постановке «Горбачев». Теперь все изменилось.
Недавно сбежавшая актриса заявила, что Миронову запретили выходить с ней на одну сцену.
«Жене не разрешили со мной выходить на сцену даже на гастролях», - заявила знаменитость.
Это заявление возмутило журналиста Михаила Шахназарова.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Она не сказала, кто не разрешил, какие власти? Но я уверен по поводу латвийских, потому что Евгений был на Донбассе и возил туда спектакль. Если вы продолжаете дружить, то зачем ты сдаешь человека, которого считаешь близким себе? Для меня это странно», - высказался ведущий в YouTube-шоу «Полный Абзац».
Михаил Шахназаров. Фото: соцсети