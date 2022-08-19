«Зачем сдаешь?»: Шахназарова поставили в тупик размышления Хаматовой

Публицист высказал свою точку зрения.
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Чулпан Хаматову и Евгения Миронова связывает давняя дружба. До известных всем событий коллеги выходили на одну сцену в постановке «Горбачев». Теперь все изменилось.

Недавно сбежавшая актриса заявила, что Миронову запретили выходить с ней на одну сцену.

«Жене не разрешили со мной выходить на сцену даже на гастролях», - заявила знаменитость.

Это заявление возмутило журналиста Михаила Шахназарова.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

«Она не сказала, кто не разрешил, какие власти? Но я уверен по поводу латвийских, потому что Евгений был на Донбассе и возил туда спектакль. Если вы продолжаете дружить, то зачем ты сдаешь человека, которого считаешь близким себе? Для меня это странно», - высказался ведущий в YouTube-шоу «Полный Абзац».

Михаил Шахназаров. Фото: соцсети

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