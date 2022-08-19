«Зачем сдаешь?»: Шахназарова поставили в тупик размышления Хаматовой

Чулпан Хаматову и Евгения Миронова связывает давняя дружба. До известных всем событий коллеги выходили на одну сцену в постановке «Горбачев». Теперь все изменилось.

Недавно сбежавшая актриса заявила, что Миронову запретили выходить с ней на одну сцену.

«Жене не разрешили со мной выходить на сцену даже на гастролях», - заявила знаменитость.

Это заявление возмутило журналиста Михаила Шахназарова.