«Зачем родила Шарапова?»: блогер Лена Миро высказалась о материнстве знаменитой теннисистки

Накануне знаменитая теннисистка Мария Шарапова непрозрачно намекнула на то, что стала мамой. На своей странице в соцсети она поменяла статус, указав, что она мама.

На эту новость тут же отреагировала блогер Лена Миро. Она посвятила Марии Шараповой публикацию в своем телеграм-канале.

«Зачем родила Шарапова?» — задалась вопросом Лена Миро.

Блогерша подчеркнула, что Мария Шарапова ей очень импонирует и восхищает своим стилем жизни, правильностью, открытостью к миру и неторопливостью.

«Шараповой 35. Одна из самых успешных спортсменок России. Несколько побед на турнирах Большого шлема, миллионы долларов призовых, свой бизнес, а общее состояние, как говорят, исчисляется парой сотней миллионов. Простая девчонка, нет там в родне ни олигархов, ни тайных воздыхателей-миллиардеров. Тренировалась, стала одной из лучших, всего добилась своим упорством», — восхитилась спортсменкой Миро.

Блогерша подчеркнула, что Мария Шарапова не торопилась налаживать личную жизнь, и именно поэтому все сложилось лучшим образом.