Зачем Разин раз в год отправлял на имя сына Шатунова по 5 тысяч евро

Андрей Разин раскрыл подробности своих взаимоотношений с семьей Юрия Шатунова. Продюсер продолжает настаивать, что он прекрасно ладил и с музыкантом, и с его женой, и с его детьми.

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А то, что артист стал в какой-то момент раскрывать компроматы на него, – это якобы лишь последствие давления на Юрия Шатунова со стороны его директора Аркадия Кудряшова.

По словам Андрея Разина, он крестил вместе с Юрием Шатуновым его сына Дэнниса в Сочи. И как примерный крестный отец щедро одаривал ребенка, делая ему переводы на каждые именины. При этом не забывал сохранять доказательства того, что денежки он отправил.

«5 сентября я всегда связывался с моим крестником Денисом и отправлял ему переводы по 5000 евро каждый день рождения. Кстати, все чеки у меня сохранились. А то, что Кудряшов заставлял говорить Юру в передаче, это было сделано для того, чтобы повлиять на решение судьи, которое сейчас пересматривается»,— написал в своих соцсетях Разин.