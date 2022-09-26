«Зачем она делает вбросы?»: сеющую панику Собчак хлестко поставил на место Абрикосов

«С первого дня мобилизации Ксения одних "отбивает" от призыва, других - подталкивает к добровольному участию. (…) Но почему-то не своих артистичных мужей хочет видеть защитниками Родины, а чужих. Странно. Я понимаю, что Виторган и Богомолов являются культурным достоянием России, и их нужно беречь, но все же...» - удивился Тертишный.

Роман убежден, что темы призвания и долга люди должны решать внутри семьи, а не изображать из себя экспертов в социальных сетях.

«Для чего она сеет панику и делает вбросы о "бегущих" за границу мужчинах, подходящих под критерии мобилизации? Никто не бежит. Если призовут, то встанем на защиту страны! Но не когда Собчак захочется, а когда решат спецорганы», - сказал, как отрезал блогер.