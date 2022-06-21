«Зачем молодой муж, если его не выгнать на работу?»: к Кудрявцевой обратилась Миро с вопросом

Известный блогер Лена Миро отреагировала на жалобы Леры Кудрявцевой на молодого мужа Игоря Макарова.

Напомним, хоккеист на 16 лет моложе нее и в настоящий момент ушел из профессионального спорта. Как говорит ведущая, «он ищет себя», главным добытчиком в семье является знаменитая блондинка.

Кудрявцева призналась, что в их отношениях давно нет романтики, поскольку ее голова постоянно занята мыслями о хлебе насущном.

«Объясните мне, зачем женщине молодой муж, если его нельзя выгнать на работу?» — удивилась Лена Мио в своем ЖЖ и посоветовала Лере Кудрявцевой взять пример с Аллы Пугачевой. Ведь народная артистка сделала в своей семье все правильно — «выгнала» Максима Галкина трудиться, а сама спокойно отдыхает дома, с детьми.

Источник: блог Лены Миро в ЖЖ.

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