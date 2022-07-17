А зачем он майку задирал? Поклонники назвали символы Шатунова, которые хотят видеть в памятнике

Памятник умершему Юрию Шатунову его близкие решили сделать народным. В настоящий момент на него объявлен сбор средств, кроме того, принимаются предложения от поклонников и профессионалов о его внешнем виде.

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Группа фанатов предложила изданию «АиФ» заключить символы, которые отличают Юрия Шатунова от других. Поклонники попросили изобразить музыканта с задранной майкой и микрофоном в кармане. По их мнению, так артист хулиганил на сцене, и эта «фишка» станет символом вечного озорства знаменитости.

Также фанаты считают, что на памятнике Юрий Шатунов должен показывать рукой знак победы, поскольку ему покорился отечественный шоу-бизнес. А в букете в его руках необходимо заложить плюшевого мишку, поскольку исполнитель «Белых роз» остался на всю жизнь по сути ребенком, человеком с чистой и открытой душой.