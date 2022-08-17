Зачем Киркоров срочно улетел в США

У поп-короля появились в Штатах важные дела.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Известный адвокат Андрей Алешкин сообщил о том, что Филипп Киркоров улетел в США для того, чтобы срочно продать свою американскую недвижимость.

«Иностранные активы россиян сегодня находятся в рисковой зоне. Сейчас возможно все, поскольку ситуация крайне нестабильная», - заявил юрист «Экспресс-газете».

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Алешкин также уточнил, что недавно Киркоров ездил в Донбасс, а значит, может оказаться под санкциями. А в США, по словам адвоката, у поп-короля есть шикарная недвижимость.

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