Зачем к портрету Юрия Шатунова на прощании поставили гармонь

В Москве прощаются с известным музыкантом, бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Артист скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности. Ему было всего 48 лет…

Проститься с любимым певцом пришли тысячи человек. Очередь у входа на кладбище стали делать шире, а заборы — отодвигать, потому что народ уже не помещается.

К портрету только что поставили гармонь. В последние годы Юра увлекался игрой на этом инструменте.