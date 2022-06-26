Зачем к портрету Юрия Шатунова на прощании поставили гармонь

В Москве прощаются с любимым артистом.
Прощание с Юрием Шатуновым в Москве. Фото: Teleprogramma.pro

Прощание с Юрием Шатуновым в Москве. Фото: Teleprogramma.pro

В Москве прощаются с известным музыкантом, бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Артист скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности. Ему было всего 48 лет…

Проститься с любимым певцом пришли тысячи человек. Очередь у входа на кладбище стали делать шире, а заборы — отодвигать, потому что народ уже не помещается.

К портрету только что поставили гармонь. В последние годы Юра увлекался игрой на этом инструменте.

Прощание с Юрием Шатуновым в Москве. Фото: Teleprogramma.pro

На месте событий работает корреспондент Teleprogramma.pro. Следите за нашими обновлениями.

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