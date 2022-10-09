«Зачем это нужно?»: Миро пришла в ужас от снимков в бикини молодой жены Ивлева

Телеповар Константин Ивлев заявил, что его самолюбие тешится, когда его молодая жена Лера Куденкова выставляет в Сеть снимки в купальнике или белье.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По словам шефа, ему приятно осознавать, что на его женщину смотрят, любуются, но она принадлежит ему.

Блогер Лена Миро заметила в своем ЖЖ, что мотивы немолодого повара понятны, а вот Куденковой – совсем не ясны. Если в ее жизни все хорошо, есть ребенок и любимый муж, то для чего ей оголяться на публике?

«С какой целью показывать свои прелести? Константин, видимо, об этом не думает. Не задал вопрос жене - ему-то все нравится. А зачем это нужно Валерии, непонятно. Как считаете, зачем замужняя женщина, молодая мать позирует в купальниках на публику?» - написала Лена Миро.