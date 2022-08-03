Зачастила: Тутберидзе в третий раз за межсезонье улетела в США

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в третий раз за межсезонье улетела в Америку, сообщает «Матч ТВ».

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Ее не было на катке «Хрустальный» в начале недели, и как долго продлиться ее визит в Америку — неизвестно.

Ранее Тутберидзе провела около полутора месяцев в Америке, вплоть до 30 июня. Как пишет «Матч ТВ», она рассчитывала решить вопрос с тренером, работавшим с ее дочкой, фигуристкой Дианой Дэвис, выступающей в США в паре с Глебом Смолкиным.

Второй раз Тутберидзе побывала в Америке уже в конце июля около недели, приступив к тренировкам 27 июля.