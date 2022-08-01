Забывший отца Ревва зарабатывает в России с украинским паспортом

Недавно отец Александра Реввы – Владимир Николаевич, который живет в Донецке, рассказал, что не видел сына с 2013 года. Оказалось, что артист приезжал на родину, просто не хотел портить отношения со своим лучшим другом Владимиром Зеленским.

Тем временем в России Ревва заколачивает миллионы. На его имя оформлены две компании – ООО «Войс Медиа» и «Войс Медиа Продакшн». Исходя из отчетности, только в прошлом году Ревва заработал 120 млн рублей. Из них чистая прибыль – 101 млн.