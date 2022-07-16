«Забыть боль, которую он причинил, я не в силах»: Луппиан собиралась развестись с Боярским из-за его измен

Единственная жена Михаила Боярского в преддверии своего 70-летнего юбилея призналась, что хотела развестись с мужем. Причиной краха брака едва не стали его измены – известный актер пользовался большой популярностью у женщин.

«Я хотела развестись, и только серьезная болезнь Миши остановила. Я его простила раз и навсегда. Но ничего не забыла. Помню все до мельчайших подробностей в наших отношениях. Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах», - рассказала «Экспресс газете» Луппиан.

Под серьезной болезнью Боярского жена имеет в виду панкреатит и диабет. Луппиан и Боярский познакомились в театре Ленсовета. В 1977 году сыграли свадьбу, родилось двое детей – сын Сергей и дочь Елизавета.