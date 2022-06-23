Забыла про юбку: Клава Кока в коротком жакете сверкнула голыми бедрами

Певица Клава Кока, урожденная Клавдия Высокова, поделилась новой порцией фотографией в Сети, на которых предстала в роковом образе тотально черного цвета. Детали образа подчеркнули ее стройную фигуру, которой Клава очень гордится.

Пикантности образу придало отсутствие юбки. Вместо нее Кока надела удлиненный кожаный жакет, из-под которого выглянули голые бедра. Ноги при этом были облачены в сапоги-чулки с полупрозрачными вертикальными вставками.