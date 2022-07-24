Забыла про одежду: мокренькая звезда «Уральских пельменей» выставила напоказ фото из ванной

Илана Юрьева запечатлелась в одном банном полотенце.
Илана Юрьева.

Илана Юрьева. Фото: Global Look Press

34-летняя актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева не на шутку раззадорила публику кадрами, сделанными в ванной комнате.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Артистка, позабыв про одежду и завернувшись в одно банное полотенце, позировала на камеру. Выйдя из душа, Илана Юрьева была еще влажной, придавая пикантности кадру.

«Красавица!», «Волшебная!», «Илана, выходи за меня замуж», «Необыкновенная красота», - выразили восторг поклонники Юрьевой.

Илана Юрьева. Фото: соцсети

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  