«Забрать на тот свет»: Селена Майер из «Дома-2» сделала заявление, представ на руках с годовалым сыном Аленом

Бывшая участница «Дома-2» Селена Майер некоторое время назад сменила шумную Москву на деревню.

Вместе с годовалым сыном Аленом Селена Майер перебралась во Владимирскую область и поселилась в бревенчатом доме, который построил ее папа.

Жизнь в деревне, по мнению Селены Майер, для малыша полезней, чем в шумном городе.

В микроблоге звезда реалити-шоу поделилась снимком, на котором предстала на руках с сыном.