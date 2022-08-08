«Забрать на тот свет»: Селена Майер из «Дома-2» сделала заявление, представ на руках с годовалым сыном Аленом

Бывшая участница «Дома-2» Селена Майер некоторое время назад сменила шумную Москву на деревню.
Вместе с годовалым сыном Аленом Селена Майер перебралась во Владимирскую область и поселилась в бревенчатом доме, который построил ее папа.
Жизнь в деревне, по мнению Селены Майер, для малыша полезней, чем в шумном городе.
В микроблоге звезда реалити-шоу поделилась снимком, на котором предстала на руках с сыном.
Селена Майер под фото поблагодарила своего покойного отца за эту возможность пользоваться сегодня тем, что он создал для своих детей при жизни.
«Как хорошо, когда есть свой дом, как хорошо, что мой отец его для нас построил, как хорошо, когда родственники заботятся о своих родных. И я сделала вывод, что да, нельзя с собой забрать на тот свет материальные вещи, но их можно оставить тем, кого любишь, это и будет твое пожертвование, потому что ты потратил себя на себя, чтобы самому в кайф пожить, и любимым своим людям оставил», — поделилась Селена Майер.
Селена Майер с сыном Аленом. Фото: соцсети