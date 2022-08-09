«Забрала» маму?»: дочка Заворотнюк защитила трехлетнюю сестренку на фоне бестактных намеков

Анна Заворотнюк иногда позволяет себе ответить на вопросы поклонников в личном микроблоге, которые те задают ей анонимно. Вот и на этот раз дочка актрисы из ситкома «Моя прекрасная няня» не смогла оставить без внимания слова одного из подписчиков.

Напомним, что семья Анастасии Заворотнюк не скрывает, что актриса болеет и находится на серьезном лечении. Однако никаких подробностей ни муж «прекрасной няни», ни ее дети не раскрывают.

Поэтому Анна буквально вышла из себя из-за того, что фанаты подняли некорректную тему, заговорив о ее трехлетней сестренке Миле. Заворотнюк посоветовала им отписаться от ее странички в соцсети, посчитав, что поклонники попросту перешли все мыслимые границы.

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