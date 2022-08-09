«Забрала» маму?»: дочка Заворотнюк защитила трехлетнюю сестренку на фоне бестактных намеков

Анна Заворотнюк иногда позволяет себе ответить на вопросы поклонников в личном микроблоге, которые те задают ей анонимно. Вот и на этот раз дочка актрисы из ситкома «Моя прекрасная няня» не смогла оставить без внимания слова одного из подписчиков.
Напомним, что семья Анастасии Заворотнюк не скрывает, что актриса болеет и находится на серьезном лечении. Однако никаких подробностей ни муж «прекрасной няни», ни ее дети не раскрывают.
Поэтому Анна буквально вышла из себя из-за того, что фанаты подняли некорректную тему, заговорив о ее трехлетней сестренке Миле. Заворотнюк посоветовала им отписаться от ее странички в соцсети, посчитав, что поклонники попросту перешли все мыслимые границы.
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Анна Заворотнюк потеряла терпение, поняв смысл намеков, которые касались ее сестренки. Фото: личный архив
«Забрала» маму?» - бестактно намекал Анне один из подписчиков, говоря о дочери Петра Чернышева.
«Прошу подобных людей отписаться от меня. Ваша тупость меня выбешивает», - ответила Заворотнюк.
Напомним, что после того, как Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев рассекретили пополнение в семье, звезда ситкома «Моя прекрасная няня» пропала из поля зрения поклонников. Позже стало известно, что актриса тяжело больна.