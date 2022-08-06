Заболевший ковидом Филиппенко готовится к серьезной операции

Оказавшийся в больнице с коронавирусом актер Александр Филиппенко в ближайшем будущем ляжет на стол хирурга. Как оказалось, кроме ковида у артиста есть и другие проблемы со здоровьем.

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В беседе с «Комсомольской правдой» 77-летний народный артист России сообщил, что его беспокоят боли в суставах. По-хорошему медлить с операцией не стоит, но Александр Георгиевич твердо для себя решил, что отложит поход к специалисту.

«Тазобедренный сустав беспокоит. Но операцию отложу на потом», — высказался актер.

Напомним, несколько дней назад Александр Филиппенко подхватил коронавирус. В состоянии средней тяжести артист оказался в больнице. Теперь же он уверяет, что прекрасно себя чувствует.

Источник: «Комсомольская правда».