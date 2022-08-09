Заболевшего ковидом Филиппенко выписали из больницы

Народного артиста России Александра Филиппенко выписали из больницы, рассказала его жена Марина Ишимбаева агентству городских новостей «Москва».

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Напомним, актер попал в клинику с коронавирусом. Поскольку возраст у знаменитости солидный — 77 лет, — врачи не стали рисковать и лечить его амбулаторно.

Супруга Филиппенко изначально заверила, что ничего страшного с ее мужем не произошло и чувствует он себя вполне сносно.

Отметим, что актер известен по ролям в картинах «Гори, гори, моя звезда», «Рожденная революцией», «Приступить к ликвидации», «Битва за Москву», «Бесы», «Мастер и Маргарита», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Петр Первый. Завещание» и многим другим.