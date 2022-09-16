«Забирала у него все до нитки»: Гребенщиков припечатал вдову Пьера Нарцисса

Гребенщиков предположил, что сейчас Калачева пытается прославиться на трагедии, чтобы выбиться в телеведущие.

«Зачем это? Она думает, что станет ведущей как вдова Грачевского? Такого уровня ведущие непонятные, непонятные светские львицы», — высказался артист.

Напомним, Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года. Ему было всего 45 лет. Исполнитель хита «Шоколадный заяц» не отошел от наркоза после операции на почке.