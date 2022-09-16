«Забирала у него все до нитки»: Гребенщиков припечатал вдову Пьера Нарцисса

По словам певца, экс-супруга изводила его покойного друга.
Пьер Нарцисс с экс-женой Валерией. Фото: Global Look Press

Пьер Нарцисс с экс-женой Валерией. Фото: Global Look Press

Михаил Гребенщиков прокомментировал поведение экс-супруги Пьера Нарцисса — Валерии Калачевой. По словам артиста, сейчас женщина изображает из себя убитую горем вдову, однако при жизни она изводила его покойного друга.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Лера уже давно была разведена с Пьером. Она вместо того, чтобы поддерживать, помогать, пила кровь. Все время забирала у него все до нитки», — заявил Гребенщиков Telegram-каналу «Звездач». 

Гребенщиков предположил, что сейчас Калачева пытается прославиться на трагедии, чтобы выбиться в телеведущие.

«Зачем это? Она думает, что станет ведущей как вдова Грачевского? Такого уровня ведущие непонятные, непонятные светские львицы», — высказался артист.

Напомним, Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года. Ему было всего 45 лет. Исполнитель хита «Шоколадный заяц» не отошел от наркоза после операции на почке.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  