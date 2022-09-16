«Забирала у него все до нитки»: Гребенщиков припечатал вдову Пьера Нарцисса

Михаил Гребенщиков прокомментировал поведение экс-супруги Пьера Нарцисса — Валерии Калачевой. По словам артиста, сейчас женщина изображает из себя убитую горем вдову, однако при жизни она изводила его покойного друга.
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«Лера уже давно была разведена с Пьером. Она вместо того, чтобы поддерживать, помогать, пила кровь. Все время забирала у него все до нитки», — заявил Гребенщиков Telegram-каналу «Звездач».
Гребенщиков предположил, что сейчас Калачева пытается прославиться на трагедии, чтобы выбиться в телеведущие.
«Зачем это? Она думает, что станет ведущей как вдова Грачевского? Такого уровня ведущие непонятные, непонятные светские львицы», — высказался артист.
Напомним, Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года. Ему было всего 45 лет. Исполнитель хита «Шоколадный заяц» не отошел от наркоза после операции на почке.