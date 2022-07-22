«Заберу свою Русю домой»: убитый горем вдовец Писанки рассказал, как похоронит актрису

Актриса украинского и российского кинематографа Руслана Писанка ушла из жизни 19 июля, ей было 56 лет. Убитый горем муж звезды Игорь Исаков в соцсетях рассказал, как будут организованы похороны.

«Кремация. Первое прощание состоится в месте последнего пребывания, а именно в городе Кайзерлаутерн, Германия. Время и точное место будут известны в понедельник, сообщу подробнее. Потом, после всех бумажек, я заберу свою Русю домой. В Киев. Как скоро это будет, зависит только от скорости регистрации», - объяснил вдовец.

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Ранее мы сообщили причину смерти Писанки. Звезда «Сватов» скончалась от агрессивной формы рака, про которую узнала довольно поздно. Тем не менее, настроена актриса была оптимистично и надеялась побороть недуг.