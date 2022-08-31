«Забавный дядька с кляксой»: Собчак рассказала о первых впечатлениях от вида Горбачева

По словам светской львицы, впервые она увидела политика по телевизору.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграме» вспомнила о своих первых впечатлениях от вида бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

«Первый раз я увидела Горбачева в детстве по телевизору: он казался тогда мне каким-то странным забавным дядькой с кляксой. Но потом этот дядька приходил к папе, оказывался по эту сторону экрана, и впечатление тут же менялось. Забавным он больше не казался. А родители потом говорили, что это огромная историческая личность».

Ксения Собчак и Михаил Горбачев. Телеграм Ксении Собчак

По словам Собчак, последний раз они виделись на большом юбилее Горбачева, когда ему исполнилось 90 лет. Там были, в частности, актриса Чулпан Хаматова, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и другие. Светская львица хотела сделать интервью с Горбачевым, но не успела.

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Напомним, что Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем.

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