«Забавный дядька с кляксой»: Собчак рассказала о первых впечатлениях от вида Горбачева

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграме» вспомнила о своих первых впечатлениях от вида бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
«Первый раз я увидела Горбачева в детстве по телевизору: он казался тогда мне каким-то странным забавным дядькой с кляксой. Но потом этот дядька приходил к папе, оказывался по эту сторону экрана, и впечатление тут же менялось. Забавным он больше не казался. А родители потом говорили, что это огромная историческая личность».
Ксения Собчак и Михаил Горбачев. Телеграм Ксении Собчак
По словам Собчак, последний раз они виделись на большом юбилее Горбачева, когда ему исполнилось 90 лет. Там были, в частности, актриса Чулпан Хаматова, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и другие. Светская львица хотела сделать интервью с Горбачевым, но не успела.
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Напомним, что Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем.