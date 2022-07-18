«За заслуги в развитии СМИ»: Кудрявцева показала благодарность от Путина

Телеведущую отметили на самом высоком уровне.
Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева в «Телеграм» показала благодарность, которую она получила от президента России Владимира Путина за «За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу».

Благодарность от президента. "Телеграм" Леры Кудрявцевой

В благодарности отмечается, что Лера Кудрявцева является ведущей программы отдела ведущих программ Дирекции телевизионных программ акционерного общества «Телекомпании НТВ».

Ранее Лера Кудрявцева рассказывал, что у нее есть одна мечта. Она хотела бы когда-нибудь взять интервью у Владимира Путина.

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Напомним, что Лера Кудрявцева ведет такие программы, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». У них очень хорошие рейтинги на телевидении.

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