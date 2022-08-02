За Юрой была погоня: неожиданные факты о Шатунове раскрыл его друг

Друг Юрия Шатунова и его концертный директор Аркадий Кудряшов рассказала, как музыканта преследовали инспекторы ГАИ в Сочи в 1992 году.
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Певец согласился тогда выступить в Набережных Челнах по бартеру. За концерт ему вручили КамАЗ, на котором он отправился в Сочи, сев за руль.
В какой-то момент гаишники узнали, что за рулем грузовика по Краснодарскому краю едет сам Юрий Шатунов и стали передавать об этом друг другу по рации - все мечтали получить у знаменитости автограф.
«Мы едем и видим: за нами гонится машина с мигалкой. Подрезает наш КамАЗ. Мы перепугались. Что случилось? А они выходят: «А! Шатунов! Дай автограф!» - рассказал Кудряшов.
Потом на этом КамАЗе Шатунов с друзьями ездил на природу, но в итоге все-таки решил продать грузовик, поскольку за ним требовался особый уход.
Источник: aif.ru.