За временное воссоединение группы «Тату» участницы получили по 10 млн рублей

Фанаты дуэта «Тату», невероятно популярного в начале 2000-х годов, были счастливы узнать, что Лена Катина и Юлия Волкова решили вновь выступить на одной сцене после шестилетнего перерыва. Воссоединение группы случилось 3 сентября на Ovion Show.
Впрочем, оказалось, что спеть вместе «татушки» решили не из-за того, что опять стали подругами. Причина куда более банальна — это деньги. В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказали о 10 миллионах рублей, полученных каждой из участниц дуэта за выступление на стадионе «Динамо» в Минске.
За эти деньги Юля и Лена исполнили три песни и даже держались за руки, как в старые добрые времена.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
По словам одного из организаторов, певицы сразу же согласились на сделку, уговаривать долго никого не пришлось. Хотя для шоу-бизнеса это не такие уж большие деньги.
Бывший концертный директор «Тату» Леонид Дзюник считает, что это нормально, ведь Катина и Волкова никогда не считали себя «суперзвездами», как та же Лобода, и довольствовались тем, что есть.