За временное воссоединение группы «Тату» участницы получили по 10 млн рублей

Фанаты дуэта «Тату», невероятно популярного в начале 2000-х годов, были счастливы узнать, что Лена Катина и Юлия Волкова решили вновь выступить на одной сцене после шестилетнего перерыва. Воссоединение группы случилось 3 сентября на Ovion Show.

Впрочем, оказалось, что спеть вместе «татушки» решили не из-за того, что опять стали подругами. Причина куда более банальна — это деньги. В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказали о 10 миллионах рублей, полученных каждой из участниц дуэта за выступление на стадионе «Динамо» в Минске.

За эти деньги Юля и Лена исполнили три песни и даже держались за руки, как в старые добрые времена.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»