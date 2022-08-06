«За тридцать тысяч»: Цивин рассказал, как к Баталову водили поклонниц за деньги

Юрист Михаил Цивин заявил, что знает человека, который водил к актеру Алексею Баталову поклонниц за деньги. Это один из свидетелей со стороны потерпевших, которого пока еще не успели допросить по громкому делу о мошенничестве.

«Водил к нему поклонниц за деньги! За тридцать тысяч», - выкрикнул Михаил Цивин, когда увидел свидетеля, пришедшего в зал суда.

В ответ мужчина, которого тоже зовут Михаил, лишь пожелал известному адвокату доброго здоровья, после чего ушел, сообщает МК.ru.

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Напомним, что Михаила Цивина и его жену Наталью Дрожжину обвиняют в мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова. Им может грозить реальный уголовный срок, если, конечно, их вину удастся доказать.