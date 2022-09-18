«За такое в Грузии башку сносят»: Кушанашвили ответил Мизулиной, назвавшей Галкина* тварью

Отар Кушанашвили остро отреагировал на слова главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в адрес Максима Галкина*. Журналист воспринял оскорбление юмориста как личное.

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«Химически чистому хамству надо давать отпор», — считает репортер. «Показательно, что таких слов, как "тварь", в словаре Галкина* отродясь не было; за такое слово в Грузии башку сносят. Но не барышням, конечно, потому что предполагается, что истые барышни даже слов таких не знают», — высказался Кушанашвили в своем телеграм-канале.

Телеведущий также отметил, что резкие слова Мизулиной сказали гораздо больше о ней самой, чем о муже Аллы Пугачевой.