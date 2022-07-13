За слова нужно отвечать: Twitter подал в суд на Илона Маска, отказавшегося покупать социальную сеть

Что-то в сделке миллиардера Илона Маска, который собрался купить Twitter, пошло не так. Теперь популярная социальная сеть подает в суд на гения, плейбоя и филантропа.

Напомним, богач хотел купить компанию за рекордные 44 миллиарда долларов. Однако потом передумал. И теперь соцсеть требует, чтобы он довел сделку до конца.

«Устроив публичное зрелище, чтобы ввести Twitter в игру, и предложив, а затем подписав выгодное для продавца соглашение о слиянии, Маск, по-видимому, считает, что он — в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, — волен передумать, разрушить компанию, нарушить ее деятельность, уничтожить акционерную стоимость и уйти», — цитирует исковое заявление издание The Hollywood Reporter.

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В начале 2022 года Маск начал потихоньку скупать акции Twitter, а в апреле заявил, что готов полностью купить социальную сеть, оценив ее в 44 миллиарда. Илон говорил, что собирается раскрыть весь ее потенциал как «площадки для свободы слова во всем мире».

Но затем акции его компании Tesla начали падать в цене, и 8 июля богатей сообщил в том же Twitter, что отказывается от сделки, найдя кучу причин для этого в работе самой социальной сети. Теперь владельцы приложения намерены через суд обязать его завершить покупку.

Похоже, нас ждет еще один «суд века».

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