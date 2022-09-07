За руку с принцем: Меган Маркл в топе с американской проймой и брюках-палаццо появилась в Дюссельдорфе

Меган Маркл уже давно стала частью британской королевской семьи. Она состоит в браке с принцем Гарри. Первое время после свадьбы они жили во дворце в Лондоне, но уже после рождения сына Арчи супруги отказались от своих обязанностей и уехали в США. Примечательно, что после этого на герцогиню Сассекскую обрушилось много критики.
В этом году пара уже приезжала в Великобританию. Это был их первый совместный визит в Лондон после отъезда. Меган посетила мероприятия в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II.
Примечательно, что принц Гарри впервые не вышел на балкон с другими членами семьи, а наблюдал за паром с менее почетного места. При этом пара привезла сына и дочку Лилибет. Они познакомили их с королевой.
Теперь супруги снова планируют приехать в Великобританию, но они не хотят навещать королеву. 6 сентября пара оказалась в Германии. Их визит осуществлен в рамках продвижения «Игр непобежденных», которые курирует герцог.
На публике Маркл предстала в белом топе с американской проймой Anine Bing и пудровых струящихся брюках пудрового цвета с поясом.
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Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press
Подобный фасон топа смелый, так как открывает руки. Однако герцогиня Сассекская подсушила мышцы, поэтому выглядела свежо. Брюки Brendon Maxwell также скрыли изъяны ее фигуры. Принц Гарри был в сером костюме и рубашке без галстука. Супруги под руки прошлись по красной дорожке в Дюссельдорфе.
Более того, Меган собрала волосы в пучок, а вот от сумки отказалась. Она решила прибегнуть к способу Кейт Миддлтон, которая так показывает, что не волнуется, поэтому ей не нужно занимать руки сумкой. Поклонники восхитились тем, как лаконично и элегантно выглядела жена принца.
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press