За руку с принцем: Меган Маркл в топе с американской проймой и брюках-палаццо появилась в Дюссельдорфе

В этом году пара уже приезжала в Великобританию. Это был их первый совместный визит в Лондон после отъезда. Меган посетила мероприятия в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II.

Примечательно, что принц Гарри впервые не вышел на балкон с другими членами семьи, а наблюдал за паром с менее почетного места. При этом пара привезла сына и дочку Лилибет. Они познакомили их с королевой.