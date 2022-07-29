«За пять евро бы не пошла!»: что говорят в Эстонии про спектакль Литвиновой

Рената Литвинова, заявившая, что уехала во Францию лечиться, тихо-незаметно доработала там свой сценарий и выпустила в Париже моно-спектакль под названием «Кактус».

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Теперь Литвинова и вовсе объявила о европейских гастролях. В частности, она намерена выступить в Таллине в рамках театрального фестиваля 30 сентября. Но, как оказалось, ее коллеги из Русского театра не очень рады этому событию. Прежде всего, их поразил ценник, который Рената выставила за билеты: от 250 до 600 евро. По местным меркам просто баснословный!

«Я уважаю Ренату Литвинову как режиссера, как актрису, видела ее на сцене, и она произвела на меня положительное впечатление, но сейчас на ее спектакль я не пошла бы и за пять евро», — сказала, к примеру, Анна Сергеева-Марвина.

Татьяна Космынина сказала, что невозможно себе позволить билет за такие деньги. Виктор Марвин осудил Литвинову не только за жадность, но и за то, что она не выразила внятно свою позицию.

Источник: «СтарХит».