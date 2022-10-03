За полгода до смерти Горох привез к Моисееву адвоката

Борис Моисеев скончался от третьего инсульта на минувшей неделе. Звезды шоу-бизнеса признаются, что последние годы его не навещали. Якобы за артистом ухаживал его директор Сергей Горох.

Журналисты программы «Ты не поверишь!» на НТВ выяснили, что за полгода до смерти артиста, Горох привозил к нему адвоката. Юрист не рассказала корреспондентам — какие именно документы они оформляли, но есть вероятность, что речь идет о пожизненной ренте.

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Согласно бумаге, Моисеев отписал Гороху шикарную квартиру в центре Москвы. Взамен директор должен был ухаживать за певцом до конца его дней.