За опоздание снималась концертная ставка: как Разин наказывал музыкантов «Ласкового мая»

Так, один из бывших солистов музыкальной команды Антон Токарев рассказывал, как Андрей Разин наказывал провинившихся музыкантов.

«За опоздание на концерт снималась концертная ставка. У нас был концерт последний в Витебске, и мы что-то загуляли. Поздно легли спать. На следующий день вся группа уехала без нас. Мы взяли такси и поехали в Москву на такси. Я не помню, сколько стоило такси. Может, 500 рублей. Разве это тогда были деньги для нас?» — говорил Токарев.

Напомним, что одно время по стране одновременно гастролировали 67 групп «Ласковый май». Андрей Разин провернул одну из самых грандиозных афер в мире шоу-бизнеса.