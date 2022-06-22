За одну партию – свыше 2 млн рублей: огласили гонорары Анны Нетребко в России

Анна Нетребко, сделав выбор в пользу Европы, отказалась от огромных гонораров в России. И хотя оперная дива говорит, что ничем не обязана государству, получала она от него мало.

Об этом свидетельствуют открытые данные на сайте Госзакупок, которые огласил в своем канале Яндекс.Дзен публицист и писатель Евгений Додолев.

В конце 2021 года Анна Нетребко заключила контракт на участие в постановках Мариинского театра на сумму свыше 13 миллионов рублей. При этом за одну партию народной артистки России обещали оплату в 2 миллиона 250 тысяч.

Источник: канал Яндекс.Дзен «Евгений Додолев».

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