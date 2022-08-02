«За меня потом уже взялись»: что произошло в интернате, где жил Шатунов, в 1987 году

Музыкант рассказывал о своей первой зарплате.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Музыкант Юрий Шатунов в эфире программы «Кино в деталях» в 2009 году рассказывал, как пришел в родной интернат с первой зарплатой, заработанной в «Ласковом мае».

«Смешно, конечно, но деньги я раздавал. В интернате ребятам и девчонкам. Кому нужны были, тому и раздавал. Это действительно правда. Первую зарплату мне дали сто рублей. Причем рублями. Такая пачка. Это было в 1987 году. Я пришел в интернат с деньгами. Сказал: «Пацаны, кому нужны деньги?» Кому трешку, кому пятерку раздал. В общем — все раздал. За меня потом уже взялись».

Как говорил Шатунов, он был не в состоянии адекватно тратить деньги. «Появился около меня человек, который фиксировал мои доходы и расходы. Он даже в органы рассказывал, куда и сколько я потратил», — замечал Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

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