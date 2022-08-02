«За меня потом уже взялись»: что произошло в интернате, где жил Шатунов, в 1987 году

Как говорил Шатунов, он был не в состоянии адекватно тратить деньги. «Появился около меня человек, который фиксировал мои доходы и расходы. Он даже в органы рассказывал, куда и сколько я потратил», — замечал Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.