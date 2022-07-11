«За границей мы никому не нужны»: сын Рыбина и Сенчуковой объяснил, почему остался в России

Как отметил Василий Рыбин, сейчас конкуренции в музыке стало меньше. Дело в том, что большая часть артистов с YouTube ушла, осталось телевидение, где у него много знакомых, сообщает muz-tv.ru.

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Напомним, что Василий Рыбин вскоре женится на своей возлюбленной Дарье. Он уже сделал девушке предложение.

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