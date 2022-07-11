«За границей мы никому не нужны»: сын Рыбина и Сенчуковой объяснил, почему остался в России

Сын музыканта Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой Василий заявил, что в 16 лет мечтал уехать в Америку, где он хотел выступать вместе со своей группой. Он мечтал работать с крупными лейблами.
«Эйфория прошла, поняли, что за границей мы никому не нужны. Начали активность в России. В какой-то момент вкусы у всех поменялись. Да и тяжелая музыка оказалась невостребованной, переключились на попсу».
Как отметил Василий Рыбин, сейчас конкуренции в музыке стало меньше. Дело в том, что большая часть артистов с YouTube ушла, осталось телевидение, где у него много знакомых, сообщает muz-tv.ru.
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Напомним, что Василий Рыбин вскоре женится на своей возлюбленной Дарье. Он уже сделал девушке предложение.