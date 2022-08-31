«За Горбачева!»: в 1998 году Михаил Сергеевич снялся в рекламе пиццерии

30 августа западные СМИ тоже отреагировали на смерть первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. И, кроме его политических решений и взаимодействия с американским лидером Рональдом Рейганом, вспомнили о том, что советский политик после ухода с поста снимался в рекламе. В частности, модного дома Louis Vuitton и пиццерии Pizza Hut.

Последнюю, от 1998 года, до сих пор можно найти в YouTube. В ролике Горбачев заходит с ребенком в пиццерию, и другие посетители начинают его обсуждать.

«Это Горбачев… Это из-за него у нас в экономике бардак!» — говорит взрослый мужчина. «Да благодаря ему, у нас новые возможности!» — спорит молодой посетитель. «Это из-за него у нас политическая нестабильность!» «Да благодаря ему, у нас свобода!» «Полный хаос!» «Перспективы!» «Да благодаря ему у нас есть Pizza Hut», — врывается в спор пожилая женщина.

И тут все соглашаются и поднимают тост «за Горбачева». Фамилия политика в конце звучит так торжественно, что возникают сомнения — что именно пиарят в данном ролике. Вроде бы, пиццу, но...