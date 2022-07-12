За это сразу лишат прав: водителям объяснили, что нельзя делать ни в коем случае

Автовладельцы рискуют лишиться водительского удостоверения, и незнание этой нормы не освободит их от наказания. Дело в том, что многие водители стремятся нанести на фары своего «железного коня» посторонние покрытия. Например, в большом ходу сейчас бронепленка – она защитит на трассе от мелких сколов, если с обочины прилетит камушек.

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Но покрывать фары автомобиля чем бы то ни было запрещено, даже если водитель преследует самые благие цели. Это чревато лишением прав, гарантированно и на несколько месяцев. Потому что цвет фар после пленки искажается, и вместо допустимых белого, желтого, оранжевого появляются другие оттенки, а это запрещается ПДД, сообщает сайт PRIMPRESS.

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