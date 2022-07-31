«За эти деньги можно квартиру в Москве купить!»: Данко бросило в пот от расценок Аллегровой

Стоимость 50-минутного выступления на корпоративе Ирины Аллегровой удивила не только общественность, но и некоторых российских звезд. Шоковая реакция вполне объяснима, ведь менее чем за час артистка просит 12 миллионов рублей! Певца Данко даже бросило в пот, когда он услышал эту сумму.

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«Сколько? 12 миллионов? За эти деньги можно квартиру в Москве купить! Это просто зашквар!» — возмутился артист.

По его мнению, в наше непростое время просить столь внушительный гонорар просто неприлично. В беседе с порталом Prozvezd Данко даже пошутил на этот счет.

«Она точно эту сумму в рублях просит? Может, она имела в виду 12 миллионов барсуков каких-нибудь?!» — подытожил он.

Ранее об аппетитах Аллегровой высказался светский журналист Феликс Грозданов. Репортер без прикрас заявил, что для концерта «под фонограмму» и в «камзоле, который она не снимает годами», 12 миллионов рублей — баснословная сумма.