За что Карл III терпеть не мог Кейт Миддлтон

Между королевичами не всегда были теплые отношения.
Король Карл III. Фото: Global Look Press

Король Карл III. Фото: Global Look Press

Король Карл III не всегда отлично ладил со своей невесткой Кейт Миддлтон, как это может показаться на первый взгляд. Писательница Кэти Николл считает, что герцогине первое время приходилось сложно в королевской семье.

Чарльза задело, что после свадьбы Кейт и Уильяма все внимание общественности устремилось на новоявленную жену наследника престола. Ведь до этого на обложках был практически всегда он сам.

«Вдвойне неприятной ситуацию для Чарльза сделал тот факт, что раньше с ним такое уже случалось: его первая жена, покойная принцесса Диана, очень быстро затмила его», — пишет Николл.

Ну а позже Карл считал, что Миддлтон не дает ему видеться с внуками столько, сколько ему было нужно. Однако супруга монарха, королева Камилла, опровергла эти сообщения в интервью для BBC One.

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