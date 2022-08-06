За бесплатные образы на «Модном приговоре» заставляют платить

Одна из героинь «Модного приговора» раскрыла секрет съемок популярного шоу. По ее словам, участие в программе, а тем более образы, подготовленные стилистами, которые по окончании съемок вручают в качестве подарка, вовсе не бесплатные.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

В беседе с порталом solenka.info женщина обратила внимание, что гардероб обходится участникам шоу в некоторую сумму. Она зависит от общей стоимости образов.

«Образы вместе с одеждой продают героям передачи – они платят за гардероб 13 процентов налога», — поделилась героиня программы.

Она также добавила, что участие в программе из-за бешеного графика сильно выматывает. Съемки, по словам экс-героини, длятся более 12 часов.

Ранее ведущий «Модного приговора» Александр Васильев поделился, что будет делать, если шоу закроют.

Источник: solenka.info.