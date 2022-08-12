За 70 тысяч рублей Меладзе продает билеты на свои элитные концерты: Худяков раскрыл подробности

Политик рассказал, что Валерий Меладзе продолжает зарабатывать на россиянах.
Валерий Меладзе.

Валерий Меладзе. Фото: Global Look Press

Роман Худяков рассказал, что певец Валерий Меладзе заявил, будто никогда больше не будет зарабатывать в России. Но теперь политик выяснил, что слово свое артист не сдержал.

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«Валерий готовит большой и дорогой концерт в Барвихе. И это после летних выступлений на фестивальных площадках, корпоративных и частных вечеринках, в том числе — в Монако для русских богатых граждан. <…> Цена на билеты в Барвихе по 70 тысяч рублей на 8 марта 2023 года — 70% уже проданы. А нужны нам такие артисты для элиты вообще?!» — удивился Худяков.

Политик также поведал, что на сдаче помещений в аренду своего ТЦ «Вантаж» в Москве Валерий Меладзе зарабатывает около 15 миллионов рублей в год.

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