За 70 тысяч рублей Меладзе продает билеты на свои элитные концерты: Худяков раскрыл подробности

Роман Худяков рассказал, что певец Валерий Меладзе заявил, будто никогда больше не будет зарабатывать в России. Но теперь политик выяснил, что слово свое артист не сдержал.

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«Валерий готовит большой и дорогой концерт в Барвихе. И это после летних выступлений на фестивальных площадках, корпоративных и частных вечеринках, в том числе — в Монако для русских богатых граждан. <…> Цена на билеты в Барвихе по 70 тысяч рублей на 8 марта 2023 года — 70% уже проданы. А нужны нам такие артисты для элиты вообще?!» — удивился Худяков.