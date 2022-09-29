Ютится в холодном полупустом ангаре! Лобода показала нищенские условия, в которых работает за границей

Светлана Лобода уехала в Европу. В своем микроблоге экс-солистка группы «ВИА Гра» показала фанатам помещение, в котором она проводит свои репетиции. Рассчитывать на комфортабельные условия артистке, похоже, не приходится. Лобода ютится в скромненьком полупустом маленьком зале, готовясь к новым выступлениям.

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На свежих кадрах поп-дива запечатлела скудную обстановку полупустого ангара, который она получила для репетиций. Поддержать маму и, как выразилась сама артистка, поделиться с ней своим теплом пришла малышка Тильда. Дочка певицы была одета в теплые вещи, а вот сама Светлана позировала в тоненьком трико и топике с открытым животом. Так и простыть можно, заволновались поклонники.