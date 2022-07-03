«А Юру не затравили?»: учитель Шатунова – про Разина и причину смерти музыканта

23 июня умер от сердечной недостаточности любимец публики Юрий Шатунов, артисту было 48 лет.

Последние годы жизни Юрия Шатунова сопровождались бесконечными судебными разбирательствами. Артист судился с бывшим продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным за право исполнять собственные хиты («Ласковый май», «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие).

Многие представители шоу-бизнеса, включая друга Юрия Шатунова и композитора Сергея Кузнецова считают, что именно эти судебные тяжбы доконали певца.

Учитель химии и биологии Юрия Шатунова Алексей Леващев отчасти согласен с этим мнением.

«Когда в Оренбурге провожали в последний путь Валентину Тазекенову (директор детского дома Шатунова, - прим. ред.), на похороны приехал Андрей Разин. Тогда, стоя у могилы, он громко произнес: «Затравили Тазекенову, затравили судами и следствием». А Юру не затравили? Большой вопрос», - сказал педагог корреспонденту Orenburg.kp.ru.

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