Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за неосторожные высказывания

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук оштрафован на 50 тысяч рублей за свои неосторожные высказывания со сцены относительно обстановки в мире, сообщает телеграм-канал Baza.

Напомним, что музыкант неоднозначно высказался о родной стране и происходящем в мире со сцены во время своего выступления в Уфе. После концерта на него был составлен протокол.

Шевчук рассказывал, что у него был разговор с силовиками. Причем, как он уверял, они спокойно отнеслись к его позиции.

Позже дело Шевчука отправили в Санкт-Петербург. Однако затем вернули в Уфу, где и были сделаны громкие заявления.