Юрия Шатунова отпели и кремировали на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище столицы к этой минуте окончательно завершилась церемония прощания с покойным вокалистом Юрием Шатуновым.
В понедельник, 27 июня, с Юрием Шатуновым прощалась его семья и близкие.
Представители Юрия Шатунова передали Teleprogramma.pro видео последних, самых скорбных, минут церемонии.
В кадре запечатлено, как священник отпевает тело Юрия Шатунова, перемещаясь вокруг гроба, стоящего на специальном постаменте.
Затем сотрудники похоронного предприятия закрывают крышку гроба, и он медленно опускается вниз — для начала процедуры кремирования. В кадре слышны рыдания.
Напомним, 48-летний солист культовой группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня. Причиной смерти стал обширный инфаркт миокарда.
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