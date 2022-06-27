Юрия Шатунова отпели и кремировали на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище столицы к этой минуте окончательно завершилась церемония прощания с покойным вокалистом Юрием Шатуновым.

В понедельник, 27 июня, с Юрием Шатуновым прощалась его семья и близкие.

Представители Юрия Шатунова передали Teleprogramma.pro видео последних, самых скорбных, минут церемонии.

В кадре запечатлено, как священник отпевает тело Юрия Шатунова, перемещаясь вокруг гроба, стоящего на специальном постаменте.