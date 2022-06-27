Юрия Шатунова отпели и кремировали на Троекуровском кладбище

В распоряжении Teleprogramma.pro оказались уникальные кадры, на которых запечатлены последние минуты прощания близких с Юрием Шатуновым.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

На Троекуровском кладбище столицы к этой минуте окончательно завершилась церемония прощания с покойным вокалистом Юрием Шатуновым.

В понедельник, 27 июня, с Юрием Шатуновым прощалась его семья и близкие. 

Представители Юрия Шатунова передали Teleprogramma.pro видео последних, самых скорбных, минут церемонии. 

В кадре запечатлено, как священник отпевает тело Юрия Шатунова, перемещаясь вокруг гроба, стоящего на специальном постаменте.

 

Затем сотрудники похоронного предприятия закрывают крышку гроба, и он медленно опускается вниз — для начала процедуры кремирования. В кадре слышны рыдания. 

Напомним, 48-летний солист культовой группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня. Причиной смерти стал обширный инфаркт миокарда.

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