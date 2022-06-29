Юрия Николаева возмутили грязные сплетни о живущей в Латвии Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова не сходит со страниц бульварной прессы. То журналисты бурно обсуждали ее заработки в Новом Рижском театре, куда ее пригласил режиссер Алвис Херманис, то покупку дома в элитном экопоселении под Ригой. Многих также взволновали слухи о доходах артистки.

Не остался в стороне от этой животрепещущей темы и Юрий Николаев. Народный артист России возмущен грязными слухами вокруг Чулпан Хаматовой.

Телеведущий ответил на сплетни о том, что актриса могла прикарманить деньги благотворительного фонда.

«Читал, что Чулпан украла огромное количество денег из этого благородного фонда, это меня не только напрягает — возмущает!» — заверил Николаев.

Народного артиста России попытался успокоить и ведущий программы «Антонимы», который заявил, что он не может поверить в то, что Хаматова взяла хотя бы копейку. Подобные слухи назвали самой простой уткой.

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